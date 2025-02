Ospedale di Biella: Gastroenterologia diventa struttura complessa. E il Ministro plaude il piano regionale FOTO e VIDEO

Il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale di Biella diventa una struttura complessa. L'annuncio è stato dato oggi venerdì 28 febbraio durante una visita della vicepresidente della Regione Elena Chiorino, dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e Davide Zappalà, vicepresidente della Commissione sanità del Consiglio regionale, presso il nosocomio e le Case dalla Salute di Cavaglià, Mongrando, Andorno, Cossato e Valdilana. Presente al tour anche il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

La giornata biellese dell'assessore regionale della Sanità, Federico Riboldi è iniziata a Cavaglià, dove l'assessore ha evidenziato l'importanza dei centri nella promozione della salute territoriale e ha discusso le future prospettive di sviluppo delle strutture sanitarie. E' proseguita alla Casa della Salute di Mongrando, dove ha incontrato medici e pazienti per raccogliere feedback sulla qualità dei servizi offerti e ha confermato l’impegno della Regione nel migliorare l'accesso alle cure primarie attraverso strutture più moderne e accessibili. Ad Andorno l'assessore in via Galliari durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza della medicina di prossimità, e ha ribadito l’impegno della Regione nel garantire servizi sanitari di qualità a tutti i cittadini.

Alle 14 l'assessore Riboldi con le altre autorità regionali ha incontrato il personale Asl Biella. E in questa occasione è stato dato l'annuncio che il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale di Biella diventerà una struttura complessa, ma non solo. Lo stesso assessore ha posto l'accento sul piano per ridurre le liste di attesa, sull'importanza della scelta dell'abolizione del numero chiuso alla facoltà di medicina, e della riduzione del ricorso ai gettonisti. "La ricchezza vera di un ospedale - ha dichiarato l'assessore - è nell'operatività dei suoi operatori. Ed è proprio per questo che Biella è riuscita a ottenere la struttura complessa di Gastroenterologia, è una vittoria per Biella, un riconoscimento del lavoro svolto". Zappalà: "Un primo passo di tanti che vogliamo fare per per utilizzare anche l'ospedale di Biella come uno dei servizi di eccellenza del territorio che contribuiscano alla rinascita del biellese".

Il direttore generale Asl Biella Mario Sanò ha ringraziato la Regione per il suo interessamento al territorio e il Sottosegretario Delmastro: "Per aver trovato la formula per riqualificare l'ex ospedale di viale Caraccio in una scuola penitenziaria".

Il tour delle autorità regionali nel pomeriggio è proseguito a Cossato, quindi è stato visitato il cantiere del nuovo centro medico che sorgerà in Frazione Ponzone a Valdilana. Attualmente la sede della Casa della Salute si trova in via Marconi 51 a Trivero.