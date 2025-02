Sandigliano si prepara per l'Adunata: “Oltre mille Alpini ospitati. In programma mostre, sfilate e concerti”

“L'Adunata 2025 a Biella? Una grande emozione prendere parte ad un simile evento a due passi da casa. Sentiamo anche il peso della responsabilità, speriamo che tutto avvenga nel migliore dei modi”. A sostenerlo Vincenzo Gariazzo, capogruppo dal 2005 della realtà di Sandigliano, fondata nel lontano 1950 e formata oggi da 75 soci tra Alpini, Amici e Aggregati che ogni lunedì sera, a partire dalle 21, si riuniscono nella sede di via Dante, presso la chiesetta della Madonnina, per condividere momenti di aggregazione e iniziative riguardanti l'Adunata.

Oggi, il consiglio direttivo è formato da Marco Giupponi, Franco Capella, Gianpiero Coda Zabetta, Adriano Parise, Giovanni Peretti, Roberto Maffiotti e Ruggero Neggia. Come sottolineato dal capogruppo, da tempo le penne nere del paese si affiancano alle altre associazioni nella realizzazione di appuntamenti sportivi, sociali ed enogastronomici, entrati nel calendario ufficiale degli eventi di Sandigliano. Tra questi, segnaliamo sicuramente la bagna cauda in sede, la fagiolata e il vin brulè della Vigilia di Natale, oltre alle visite agli ospiti della Casa Anziani del paese, la gita alla Fiera di Sant'Orso, ad Aosta, in programma con la parrocchia da diversi anni, e la presenza del gruppo alla raccolta per la colletta del banco alimentare. Inoltre, gli Alpini sono profondamente legati alla figura di don Pietro Bricarello, cappellano alpino e vicario di Sandigliano: in sua memoria, ogni mese di dicembre, ha luogo una Santa Messa nell'anniversario della morte.

Agli Alpini, si affiancano i 20 membri del Coro ANA La Cesëta (diretto da Marco Capella), nato nel 1992 per opera di alcune penne, nere amanti del canto corale e decisi a cantare il “Signore delle Cime“ durante la funzione in memoria dell'amato sacerdote. Col tempo, questa realtà è divenuta una dei punti di riferimento della provincia tanto da riscuotere apprezzamenti e consensi unanimi.

E, ora, per il gruppo di Sandigliano si apre un nuovo capitolo della sua storia: parliamo dell'Adunata 2025, in programma nel nostro capoluogo dal 9 all'11 maggio. “Sono previsti più di mille Alpini a Sandigliano – afferma Gariazzo – Saranno ospitati nei locali della palestra comunale, al Centro Sportivo Pralino e nella Filatura ex Paschetto”.

Diversi gli appuntamenti in programma nei giorni dell'Adunata. “Giovedì mattina sfilerà in paese il Reparto Salmerie di Vittorio Veneto – spiega il capogruppo – Venerdì, invece, si terrà il concerto in chiesa dei Cori ANA di Spilimbergo (Pordenone) e Vigasio (Verona). Sabato sarà il turno della Fanfara della Brigata Alpina Orobica, con un carosello nel campo sportivo e un concerto in piazza. Infine, sono previste alcune mostre al Polivalente”.

Infine, un ringraziamento al gruppo di lavoro dedito all'Adunata. “Specialmente per l'aiuto e i compiti svolti nella realizzazione delle varie iniziative – sottolinea Gariazzo – Penso al sindaco Mauro Masiero, a Simona Fraire, a Adriano Bertone, al referente del gruppo per la Sezione di Biella Pierluigi Ferrarotti, agli Alpini Paolo Lanza e Secondo Banino, al consigliere sezionale Fausto Re, al consigliere comunale Simone Otella e al parroco, don Mario, amico sempre disponibile verso il nostro gruppo. Ulteriori ringraziamenti per le associazioni e tutte le attività commerciali per la fattiva collaborazione nell'accoglienza degli Alpini ospiti a Sandigliano”.