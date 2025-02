Vigliano, in pensione lo storico segretario comunale: il grazie degli amministratori (foto dal sito web del comune di Vigliano Biellese)

Mercoledì 12 febbraio è stato l'ultimo giorno di lavoro per il segretario del comune di Vigliano Biellese, Francesco Cammarano, che ha raggiunto l’età della pensione.

Con un breve saluto da parte del sindaco Cristina Vazzoler, della Giunta e di tutti i dipendenti del Comune, gli sono stati rivolti, in sala consiliare, un augurio, con affetto e stima, affinché possa avere, per questo nuovo periodo di vita, tutte le soddisfazioni desiderate e un ringraziamento particolare per gli intensi anni di lavoro condiviso, i tanti progetti realizzati e il costante supporto agli amministratori.

Gli stessi hanno voluto omaggiarlo con un piccolo pensiero per il ruolo svolto in questi anni. Il segretario, a sua volta, ha sottolineato la competenza e le capacità di amministratori e dipendenti comunali, su cui ha sempre potuto contare negli anni di proficua collaborazione. A lui subentrerà Giovanna Maria Mirabella, già operativa in numerosi contesti biellesi.