Trenitalia promuove Biella sulla sua pagina Instagram

"La Città immersa tra Alpi e Colline". "La piccola Biella incanta con la sua storia e le sue bellezze naturali". La pagina Instagram di Trenitalia, promuove Biella come meta turistica. Un piccolo tour per la città dove si parla del centro storico, del battistero di San Giovanni Battista, di piazza Duomo e non poteva mancare il Santuario di Oropa.

Trenitalia ricorda anche la promozione "Treno + bus" per raggiungere proprio Oropa.

Una bella promozione per la città. Peccato che nei fine settimana, di solito i giorni maggiormente utilizzati dai turisti per muoversi, le corse in entrata e in uscita da Biella sono ridotte. E da tempo i pendolari chiedono di ripristinare la situazione pre Covid, ma fino a oggi non sono ancora stati presi i provvedimenti necessari.

Chissà che questa campagna non sia di buon auspicio...