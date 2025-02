Te Connectivity, Chiorino: "La reindustrializzazione deve essere il cardine del piano sociale"

Si è riunito oggi presso il Grattacielo Piemonte il tavolo di crisi dedicato a Te Connectivity. L’incontro - che ha visto la partecipazione dell’azienda, delle parti sindacali e di Agenzia Piemonte Lavoro - ha confermato il crescente interesse verso l’azienda, testimoniato dalle visite preliminari e dalle offerte non vincolanti pervenute fino a questo momento.

“La reindustrializzazione deve essere il cardine del piano sociale – ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al lavoro della regione Piemonte – perché è l’unica soluzione in grado di mettere al centro le persone, che rappresentano la vera eccellenza di Te Connectivity, e garantire così la piena continuità occupazionale. Accogliamo con ottimismo il fatto che l’advisor stia lavorando per individuare realtà che garantiscano un futuro solido e concreto per il sito produttivo”.

Parallelamente, la regione Piemonte prosegue il proprio impegno con le politiche attive del lavoro, per supportare i lavoratori coinvolti e favorire soluzioni occupazionali efficaci e durature. Il tavolo di crisi si aggiornerà il 7 aprile per fare il punto sugli sviluppi e le prossime fasi del processo di reindustrializzazione.