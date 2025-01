In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla Via Francigena. La mostra fa tappa a Roma

Percorrere le antiche vie di fede del Piemonte è, e sarà sempre di più, un’esperienza per scoprire, passo dopo passo, un patrimonio di bellezza, architettura, culture, religioni e comunità. È questo l’obiettivo della mostra “In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla Via Francigena”, promossa dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Carlo Acutis, in collaborazione con Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica e con il patrocinio del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), che è stata inaugurata ieri a Roma. Dopo le esposizioni a Torino e Bruxelles, nell'anno del Giubileo, la mostra fa tappa a Roma, e si propone di offrire un'esperienza intensa e coinvolgente, sensibilizzando sui temi della spiritualità e della natura, e promuovendo, allo stesso tempo, il turismo sostenibile, inclusivo e accessibile per i pellegrini, viaggiatori dell'anima lungo il cammino della vita.

"Questa mostra è un omaggio alla storia, alla fede e alla cultura del nostro Piemonte, terra di cammini, di spiritualità e di tradizioni profonde. - ha dichiarato Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte - Valorizzare il patrimonio sindonico e la Via Francigena significa promuovere non solo il turismo, ma anche un’identità che ci lega alle nostre radici e che ci proietta nel futuro con consapevolezza e orgoglio. Il pellegrinaggio è un’ esperienza di ricerca interiore e di scoperta, e il Piemonte vuole continuare ad essere un punto di riferimento per chi intraprende questo viaggio, offrendo bellezza, accoglienza e autenticità nella piena consapevolezza delle radici cristiane dell’Europa, dell’Italia e del Piemonte”. “Allestita a Palazzo Maffei Marescotti, sede del Vicariato Vecchio, e visitabile gratuitamente fino a fine marzo, - ha sottolineato Adriana Acutis, Vice Presidente della Fondazione Carlo Acutis - “In cammino” consiste in un percorso multidisciplinare e interattivo, un vero e proprio viaggio virtuale che mira a sensibilizzare il pubblico sul tema del pellegrinaggio, del legame fra spiritualità, natura e cultura, mettendo in risalto le ricchezze offerte dal Piemonte e da Torino lungo la Via Francigena, che in questa regione si intreccia con i cammini Sindonici. Frutto di una proficua collaborazione fra pubblico e privato, mette in risalto la centralità storica e contemporanea della regione stessa e di Torino, accesso principale alla Penisola lungo il pellegrinaggio francigeno, e casa della Sacra Sindone. E proprio nel cuore del capoluogo piemontese, nei giorni della festa della Sindone, grazie anche alla tecnologia, sarà possibile conoscere il Telo, la sua storia e il suo significato nella tenda allestita in centro”.

Una narrazione, dunque, con l’intento di essere rivolta“ a tutti e per tutti”, come illustrato dal professor Giovanni Carlo Federico Villa, Direttore di Palazzo Madama di Torino. “È quanto, sola, fa l'illustrazione. Tesse un silenzioso dialogo con lo spirito di chiunque la osservi, di qualunque età o cultura esso sia. Palazzo Madama si è dedicato al progetto “In cammino” con questa consapevolezza, con la volontà di attualizzare, in un racconto per immagini in sedici tappe, il ruolo della Via Francigena e dell'esperienza della Sindone per il farsi dell'Europa dei popoli”. L’esposizione della mostra è strutturata in tre sezioni, ognuna connessa a un tema specifico. Nella prima sono presentate sedici illustrazioni originali, realizzate da artisti italiani riconosciuti a livello internazionale, ispirate alla natura e al rapporto con l’uomo, e ai concetti del pellegrinaggio, della spiritualità, della Sindone, dei cammini, dei Santi di Carità, tra cui il Beato Carlo Acutis, che verrà canonizzato il prossimo 27 aprile durante il Giubileo degliAdolescenti, e il Beato Piergiorgio Frassati, torinese, anche lui Santo il prossimo 3 agosto, al termine del Giubileo dei Giovani.

La seconda sezione accoglie una serie di materiali video appositamente realizzati per illustrare la Via Francigena e gli itinerari sindonici, permettendo ai visitatori di immergersi nei paesaggi dei luoghi attraversati. Nella terza sezione, una grande mappa interattiva evidenzia i cammini del progetto “Via Francigena for all" e i cammini sindonici illustrati nel libro di Sisto Giriodi “Le altre Sindoni”. Tutto attorno, diverse fotografie delle decine di sindoni affrescate sulle pareti esterne di edifici collocati lungo i cammini del Piemonte. Opere che sono poco conosciute anche da molti piemontesi, nonostante costituiscano un singolare caso di devozione popolare, un ciclo d'arte lungo tre secoli.