Carnevale di Biella tra Folle Notte del Piazzo, festa del cioccolato e una targa in ricordo di Franco Caucino

Torna il carnevale a Biella, con tante novità. Prima tra tutte la folle notte del Piazzo, la festa del cioccolato e un momento particolare a Chiavazza. In uno dei quartieri più popolosi della città, dove ancora la sfilata sfida le difficoltà nell'organizzare questi eventi, il palco del teatro parrocchiale di via Firenze verrà intitolato a Franco Caucino, lo storico Cucu, maschera di Chiavazza, mancato poco più di un anno fa, che lo scorso anno ha ancora accompagnato Marco Minetto, l'attuale Cucu, verso il suo nuovo ruolo.

La presentazione ufficiale è stata oggi mercoledì 29 gennaio in Comune a Biella, alla presenza delle maschere cittadine, dei vari quartieri.

Il primo evento ad aprire il carnevale a Biella sarà lo spettacolo teatrale al Teatro di Chiavazza venerdì 14 febbraio. Ed è proprio in questa occasione che sarà intitolato il palco del teatro allo storico Cucu, Franco Caucino. Nella stessa serata le Maschere del Barazzetto insieme alle Maschere di Magnonevolo si troveranno alla Peschiera di Valdengo, a partire dalle ore 21.

Sabato 15 febbraio ci saranno la sfilata, quindi la cerimonia della consegna delle chiavi e domenica 16 febbraio, la sfilata dei carri allegorici in Chiavazza con la partecipazione dei gruppi mascherati delle scuole a cura del Comitato Carnevale del quartiere.

Il 22 febbraio è in calendario l’ attesissima Karneval Run (curata dal centro commerciale I Giardini in collaborazione con ASD GAC Pettinengo) con partenza alle ore 14 da Piazzale Casalegno, mentre la sera del 24 febbraio ci attente il famigerato Bal dal Lunes presso la Peschiera di Valdengo!

Grande ritorno al Piazzo per la Folle Notte il 1° marzo dalle ore 21, con musica dal vivo e DJset.

Durante il periodo di carnevale, in particolare nelle giornate 21,22,23 febbraio, in piazza Martiri della Libertà ci sarà ChocoBiella, la Festa del Cioccolato con mostra mercato, Laboratori per bimbi, Lezioni per adulti e Cooking Show.

Nel folto calendario ci saranno anche sono eventi distribuiti in tutti i quartieri della città dove non mancheranno le feste per i bimbi in maschera e le attese fagiolate, ma ve ne daremo notizia man mano che arriveranno.

“Un programma completo e ricco di iniziative – spiega l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi -. Ci tengo a ringraziare lo staff del mio assessorato che ha seguito il processo di costruzione di tutti gli eventi legati al Carnevale; la Pro loco di Biella e Valle Oropa con Christian Clarizio e il centro Commerciale I Giardini, con la direttrice Naghla Benati sensibile alle attività in particolare dedicate ai bambini. Grazie alle nostre maschere, come il Gipin, la Catlina, il Cucu, il Conte del Thes e la Bela Ginevra. Il Carnevale è una tradizione che deve mantenersi viva e coinvolgere sempre di più le giovani generazioni. Sono contento che, dopo alcuni anni, possiamo riproporre un evento storico della città come la Folle Notte del Piazzo, un altro grande evento, dopo quello del Capodanno”.

Rispetto agli anni passati l'amministrazione ha messo sul piatto più risorse: "Vuole essere un segnale - ha concluso l'assessore - : il carnevale è una tradizione importante che vogliamo cercare di mantenere".