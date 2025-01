A Lessona festa di San Sebastiano: celebrati anche gli anniversari di matrimonio

Nella settimana dal 20 al 25 gennaio, si sono svolti nella Parrocchia di Lessona due avvenimenti importanti: la festa dei Santi Fabiano e Sebastiano lunedì 20 gennaio e gli anniversari di matrimonio sabato 25.

In frazione Castello è situata la chiesetta dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano, eretta nel 1400, è tra le più antiche di Lessona. Al suo interno nella parete destra si trovano degli affreschi risalenti al 1400 e 1500; sulla parte verso l’altare risulta raffigurato San Bernardo con il demonio incatenato, Sant'Antonio Abate e una Madonna che allatta il Bambino. Nella parte verso l’entrata sono raffigurati San Sebastiano, San Rocco, Santo Stefano e San Cristoforo.

Il freddo non ha scoraggiato un buon gruppo di persone, arrivate dalle varie frazioni di Lessona a partecipare alla Santa Messa celebrata, alle 11 da don Fulvio Dettoma, dove si è ricordata la storia e il martirio di San Sebastiano; per l’occasione la piccola chiesetta si è vestita a festa grazie alla devozione di Franca Bianchetto da molti anni custode di questo oratorio. Un ringraziamento particolare è giunto anche a don Fulvio, il quale dal giorno del suo insediamento come amministratore parrocchiale, ha voluto mantenere viva la devozione a questi Santi martiri.

Sabato 25 gennaio durante la Santa Messa delle 17.30 presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, padre Dario Ravera ha celebrato, accompagnato dai canti della cantoria delle famiglie, la festa degli anniversari di matrimonio. Un momento importante per le famiglie intervenute nel ricordare le promesse fatte il giorno della loro unione; adatte alla festa le letture, il Vangelo e le preghiere dei fedeli insieme all’omelia che padre Dario ha improntato all’importanza della vita coniugale. Durante la Messa la benedizione degli anelli e al termine la benedizione solenne per tutti gli sposi.