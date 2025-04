Motori e auto storiche, torna il Valsessera Jolly Club Classic

Torna puntuale come ogni anno il raduno del 1° maggio per auto storiche e youngtimer organizzato dal Valsessera Jolly Club Classic e giunto quest’anno all’undicesima edizione. Partenza alle 9.30 da Pray presso il Sammer Cafè con prima tappa nella suggestiva location “Ecomuseo Ex mulino Susta” a Soprana/Valdilana dove il panificio Rossiglione offrirà ai partecipanti un rinfresco contestuale alla visita del museo.

Dopo la ripartenza sarà il piacere di guida a farla da padrone: infatti gli iscritti percorreranno alcune tra le più belle strade biellesi per 60 km guidati da un road book ed immersi nella natura fino a raggiungere il ristorante del Santuario di Graglia dove è previsto un lauto pranzo conviviale per tutti i presenti. Le iscrizioni potranno pervenire via telefono al 3287737241 e 3471366807 o alla mail giacobinopieraldo@hotmail.it