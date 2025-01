Gaglianico, 300 borracce donate alle scuole

Nei giorni scorsi, circa 300 borracce in alluminio sono state consegnate agli alunni delle scuole Materna, Elementare e Media di Gaglianico. L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e di Simone Gilardi, rappresentante della società R.S. GROUP s.r.l. (specializzata in segnaletica stradale), a cui va un sentito ringraziamento per il suo contributo alla realizzazione del progetto, che ha incluso l’acquisto e la donazione delle borracce. Il piccolo ma significativo gesto accompagnerà gli studenti durante le giornate scolastiche e le gite, diventando simbolo di un impegno concreto per l’ambiente.

L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di ridurre l’uso della plastica monouso, un materiale che impiega secoli per decomporsi. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza ecologica e incoraggiare comportamenti responsabili a favore della salute e del nostro pianeta. Le borracce rappresentano un gesto pratico per educare i più giovani al concetto di “non spreco” e alla cura delle risorse naturali, favorendo un comportamento più sostenibile nella vita quotidiana.

Il comune di Gaglianico è da anni in prima linea nella difesa dell’ambiente, con numerose iniziative di sensibilizzazione e miglioramento. Secondo gli ultimi dati, la raccolta differenziata ha raggiunto una percentuale vicina all’84%, un risultato che merita un encomio speciale a tutti i cittadini di Gaglianico. Inoltre, in Piazza della Repubblica sono stati installati un eco-compattatore per la raccolta delle bottiglie di plastica e un’isola ecologica per il conferimento di vetro, abiti usati e oli da cucina. In tutto il territorio, sono stati anche posizionati diversi punti di raccolta per pile esauste, farmaci scaduti, cartucce per stampanti e mozziconi di sigarette.

Per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, sono state installate telecamere nei punti più critici, affiancate da foto-trappole mobili. Questi sforzi hanno portato Gaglianico a essere riconosciuto, nel 2024, come “Comune Plastic Free”, un ulteriore passo verso un futuro più sostenibile.