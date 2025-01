Moto e scooter 125 in autostrada e sulle strade extraurbane principali. A Biella via libera in Super

Moto e scooter 125 in autostrada e sulle strade extraurbane principali. A Biella via libera sulla Super

Via libera a moto e scooter 125 in autostrada e sulle strade extraurbane principali, fino a ieri vietato. E' quanto è previsto dal nuovo Codice della Strada. La legge di riforma è stata approvata a novembre ed è diventata operativa con l’entrata in vigore, dal 14 dicembre 2024. Per quanto ci riguarda nel biellese, significa che moto e scooter 125 possono circolare anche tranquillamente in super (anche se qualche limitazione come vedremo dopo c'è), anche se i cartelli non sono ancora stati aggiornati.

Ma in pratica cosa cambia rispetto a prima? Prima della modifica, l’articolo 175 del Codice della Strada negava la possibilità per moto e scooter 125 di circolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali (tangenziali, superstrade, ecc.). In particolare il divieto si applicava a “velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico“, nonché alle “motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico“.

Con la modifica introdotta al Codice della Strada già operativa, possono invece circolare in autostrada tutti i motoveicoli con cilindrata superiore a 120 cc (o 6 kW se elettrici). Queste le limitazioni: il conducente deve essere maggiorenne, avere patente A, B o di categoria superiore, oppure avere almeno da almeno due anni patente A1 o patente A2.

La nuova regola è diventata effettiva sabato 14 dicembre 2024, passati i canonici 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. Avvenuta il 29 novembre 2024.