Mercati di Biella, il nuovo regolamento mette tutti d'accordo in consiglio

Modifiche al regolamento delle aree mercatali a Biella. Oggi martedì 28 gennaio il consiglio comunale di Biella ha approvato all'unanimità un documento che prevede alcune novità come la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio in caso di mancato pagamento della tassa raccolta smaltimento rifiuti e della tassa di occupazione degli spazi, mentre in origine era invece prevista la decadenza della concessione di posteggio.

"Obiettivo delle modifiche - spiega l'assessore al Commercio Anna Pisani - è rendere la materia più disciplinata rispetto all'attuale regolamento delle aree mercatali, la cui modifica era stata deliberata dal consiglio comunale in data 22 maggio 2023 e al fine di non incorrere in eventuali fraintendimenti e rendere più chiari alcuni articoli all'interno del regolamento".

Tra gli altri articoli che sono stati modificati, la disponibilità di almeno il 10% del totale delle concessioni disponibili per poter pensare di indire un nuovo bando per assegnazione di nuovi posteggi, una più efficace ed efficiente definizione delle aree di passaggio di eventuali mezzi di soccorso o passaggi per la fruizione della clientela, e poi infine riguardo all'utilizzazione dell'energia elettrica, si prevede che l'eventuale manutenzione straordinaria, imputabile ad imperizia nell'utilizzo degli impianti da parte degli utenti sia a totale carico dell'utilizzatore di tali impianti. Questo proprio per rendere anche più responsabili gli operatori stessi.