Scontro tra mezzi a Verrone: tre feriti, tra loro due giovani

È di tre feriti, un 53enne e due giovani, il bilancio dell'incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi. È successo ieri, 26 gennaio, nel comune di Verrone.

I malcapitati sono stati prontamente assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Non sono in pericolo di vita.

A Cossato, invece, un cinghiale apparso sulla strada ha causato danni a due veicoli in transito. Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi per i conducenti.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.