Giornata di festa a Vigliano per Sant'Antonio Abate, sfilata in via Milano e pranzo finale (servizi di Zinga Power e Nicola Rasolo)

Giornata di festa a Vigliano Biellese per la ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Dopo la benedizione e la Santa Messa, ha avuto luogo questa mattina, 26 gennaio, la sfilata di carrozze e mezzi agricoli sulla centralissima via Milano.

In tanti hanno immortalato il momento con foto e video. In seguito, la comunità si è spostata nei locali della sede dell'Associazione Carrettieri di Vigliano per il pranzo sociale. In video, le prime dichiarazioni del priore Marco Alfonso.