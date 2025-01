Biella, Silvia Marsoni sarà a Palazzo Gromo Losa per la giornata mondiale contro il cancro

Silvia Marsoni salirà sul palco di palazzo Gromo Losa martedì 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro. La biologa e ricercatrice sarà ospite del Fondo Edo Tempia, in una serata che dà seguito all’appuntamento dell’anno scorso, organizzato sempre grazie alla disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, quando al Piazzo salì Alberto Costa.

Proprio come Costa, che fu stretto collaboratore di Umberto Veronesi, il co-fondatore di Airc, Marsoni è una personalità biellese di primo piano nella comunità medico-scientifica nazionale e non solo: dal 1979 al 1984, nei primi passi della sua carriera, lavorò negli Stati Uniti per poi tornare in Italia per curare studi e progetti per l’istituto Mario Negri di Milano, per l’Ircss di Candiolo e oggi per l’Ifom, l’Istituto fondazione di oncologia molecolare. Il suo legame con Biella è rimasto saldo grazie anche al rapporto con il Fondo Edo Tempia e con colui che lo aveva creato, Elvo Tempia. Nel 2001 ci fu il suo contributo nella trasformazione di un’idea di Tempia, creare a Biella un polo per la ricerca sul cancro, in qualcosa di molto concreto: il laboratorio di farmacogenomica, oggi di genomica che, insieme al laboratorio di oncologia molecolare, permettono a una piccola provincia di collaborare con la comunità scientifica mondiale nei progressi nella conoscenza e nella cura dei tumori.

«Andavamo molto d’accordo perché ci somigliavamo» aveva detto Silvia Marsoni di Elvo Tempia nel 2023, quando ricevette un premio alla carriera dalla Regione. «Lui aveva quell’intelligenza brillante che permetteva di vedere in anticipo il futuro. E poi era una persona che sapeva dare fiducia: nelle iniziative che mi riguardavano, mi diceva: “Vai e fai quello che va fatto”». Quella premiazione fu ospitata a Biella, nella sede del Fondo. Sarà invece la sala convegni dell’antico palazzo del Piazzo a ospitare il suo ritorno davanti a un territorio che conosce bene anche per il suo passato da amministratrice: fu la prima presidente della neonata provincia di Biella. L’ingresso alla serata, che inizia alle 18, è libero.

Insieme a Marsoni, interverranno Giovanna Chiorino, direttrice del laboratorio di genomica, e Francesco Leone, che guida la struttura complessa di oncologia dell’Asl di Biella. Come l’anno scorso la conversazione dal palco, guidata dalla giornalista Paola Guabello, sarà punteggiata dagli intermezzi musicali resi possibili dalla disponibilità dell’Accademia Perosi, a cura della violinista Sofija Vasecka.