Dopo essersi ritrovati nel piazzale di Noveis, gli alpini di Coggiola sabato sera in corteo hanno raggiunto con le fiaccole in corteo la chiesetta. Era in programma la celebrazione della battaglia di Nikolajewka a Noveis, in ricordo della sanguinosa battaglia del 26 gennaio del 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale.

Presenti anche il sindaco di Pray Lucio Aimone e la vice sindaco di Coggiola Laura Speranza. Al temine della fiaccolata si è svolta la cena nei locali della Pro loco di Viera Rivò.