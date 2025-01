Candelo: Una mostra che celebra la Giornata della Memoria - Foto Rasolo per newsbiella.it

Oggi, 25 gennaio, presso la Biblioteca Civica di Candelo, è stata inaugurata la mostra intitolata "Perché ricordare", primo appuntamento organizzato in occasione della Giornata della Memoria. L'evento, caratterizzato da un'intensa partecipazione della comunità, si è aperto con un toccante intervento di Jole Notarangelo, che ha letto e interpretato brani significativi tratti dalle opere di Primo Levi e di altri autori legati alla memoria della Shoah.

La mostra, strutturata su pannelli informativi, propone un percorso cronologico che parte dagli esordi della Seconda Guerra Mondiale, attraversa i tragici momenti della creazione e gestione dei campi di sterminio, e si conclude con il racconto della liberazione. Ogni sezione è arricchita da fotografie storiche, documenti e citazioni, offrendo una panoramica esaustiva e coinvolgente degli eventi.

“Ricordare è un dovere, non solo per chi ha vissuto quegli orrori, ma per tutte le generazioni future”, ha sottolineato uno dei curatori della mostra durante l'inaugurazione.

L'iniziativa rappresenta un importante momento di riflessione e sensibilizzazione per mantenere viva la memoria storica e contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare, sottolineando l'importanza di un ricordo condiviso per costruire un futuro più consapevole e solidale.