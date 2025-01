Cultura, turismo, sport e politiche giovanili: la regione Piemonte ha compiuto un grande sforzo per ottimizzare e aumentare le risorse di oltre 34 milioni di euro

Cultura

25 milioni sono stanziati nei capitoli relativi alla cultura grazie alle risorse provenienti principalmente da fondi statali che hanno potenziato diversi capitoli permettendo così di investire ad esempio sull’editoria libraria, gli istituti culturali, le attività di valorizzazione dei beni ecclesiastici, la gestione e sviluppo dei sistemi bibliotecari, gli ecomusei e il Museo Regionale di Scienze Naturali. Inoltre, ottimizzando la spesa sono state parametrate le risorse 2025 in base alle reali richieste emerse nel 2024 consentendo così di integrare in corso d’opera le necessità che dovessero emergere.

Turismo

Per il turismo piemontese si rileva un incremento di risorse complessive rispetto al 2024 pari a 4 milioni e mezzo di euro dedicati a promozione internazionale del territorio e delle sue eccellenze, presenza del Piemonte alle fiere internazionali, sostegno e potenziamento delle strutture di accoglienza, delle ATL, dei consorzi e dei progetti per lo sviluppo turistico.

Sport

Strettamente connesso allo sviluppo turistico piemontese, il settore sport che ha visto il territorio piemontese protagonista di grandi eventi nazionali e internazionali con ricadute economiche e turistiche di assoluto rilievo, il 2025 vedrà il trend continuare e anzi rafforzarsi con ulteriori risorse pari a 4 milioni in più rispetto al 2024. Le Universiadi, le Final Eight, i Campionati del mondo di sci, gli Special Olympics, La Grande Partenza della Vuelta, le Nitto ATP Finals sono solo un esempio di quanto la Regione Piemonte investa sullo sport senza trascurare quello di base che, oltre a ricevere contributi, beneficia in termini di partecipazione dell’effetto generato dai grandi eventi.

Politiche Giovanili

Individuate le risorse che coprono interamente i saldi dei contributi in materia di politiche giovanili assegnati a seguito dell’intesa Stato - Regione 2023 e dell’espletamento dei 4 avvisi pubblici approvati nel 2024. Infine, sono state parametrati alle reali richieste emerse nel 2024 i contributi a enti locali, associazioni e cooperative giovanili per la realizzazione e interventi a favore dei giovani.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro fatto insieme agli uffici regionali che ci permette di mettere un segno più al nostro bilancio – dichiara l’assessore Marina Chiarelli - Spiace constatare che anche su questo tema così importante alcuni esponenti dell’opposizione non mancano di criticare in maniera strumentale un bilancio che ricordo essere di previsione che, come tutti gli anni, sarà integrato in corso d’opera in fase di assestamento. Ci tengo a chiarire, in risposta ad alcuni esponenti dell’opposizione che quest’anno i festeggiamenti del 25 aprile celebreranno l’80 anniversario, pertanto, tale manifestazione, assumendo carattere di grande evento trova copertura nei capitoli del Presidente”.