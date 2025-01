Cossato, ecco la nuova palestra del Liceo: l'inaugurazione sarà a marzo

Siamo alla battute finali. Meno di due mesi per limare gli ultimi dettagli e finalmente l'IIS del Cossatese e Vallestrona avrà la sua nuova palestra. A darne notizia il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo che, nei giorni scorsi, si è recato in visita sul cantiere di lavoro.

“Un intervento fortemente voluto dall'ente che rappresento per un intervento complessivo pari a 3 milioni e 600mila euro – spiega - Una parte di questi sono fondi nostri per quasi 500mila euro, gli altri frutto di un bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnnr) rivolto alle palestre degli istituti superiori”.

La nuova struttura andrà a sostituire quella già esistente. “È il primo di una serie di interventi che andranno a formare il nuovo plesso scolastico – sottolinea Ramella Pralungo - La vecchia struttura sarà demolita e la sede rinnovata sorgerà a pochi passi dalla palestra. Il costo complessivo del progetto è di circa 12 milioni di euro previsti. Ci siamo inseriti in alcuni bandi del Ministero, speriamo di ottenere i finanziamenti utili a completare i lavori nei prossimi anni”.

Intanto, una volta concluse le ultime opere di rifinitura e collaudo, la nuova palestra sarà inaugurata nel mese di marzo. “Ospiterà – afferma il presidente della Provincia – più classi in contemporanea e sarà adattata per svolgere più attività agonistiche come pallavolo, basket e calcetto. Sarà presente anche una microtribuna, con 80 sedili, asportabili e amovibili per l'ampliamento degli spazi, a seconda degli usi che se ne vorrà fare”.