Giornata di baratto e scambio al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Domenica 26 gennaio, dalle 15 alle 17, nell'ambito del progetto dedicato ai Caregivers, Bosco Sacro, al Santuario di San Giovanni d'Andorno si terrà la prima giornata di baratto e scambio; il primo di una serie di eventi di socializzazione e scambio aperti a tutti. L'evento è realizzato in collaborazione con Chez Tata, il primo baratto permanente.

“È l’evento di baratto dedicato ai regali di Natale non graditi e ad altri oggetti che non vi servono più: potrete liberarvene con discrezione ed eleganza da noi !Non buttateli, che quello che non piace a voi, sicuramente piacerà a qualcun altro!!!Inoltre, nell’attesa di swappare, potrete gustare una deliziosa merenda veg” spiegano gli organizzatori.

Ma come funziona? Si può portare tutto ciò che si vuole barattare: prodotti usati in buono stato o nuovo da consegnare allo staff di Chez Tata che allestirà i tavoli. Gradita la prenotazione a boscosacroinfo@libero.it

Partecipazione ad offerta libera.