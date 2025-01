Notte di follia a Santhià, furto in casa e danni a 11 auto: arrestati

I militari della Stazione Carabinieri di Livorno Ferraris domenica notte hanno tratto in arresto due soggetti responsabili di tentato furto aggravato in abitazione, provvedendo, contestualmente, al loro deferimento in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato, furto aggravato, porto di strumenti di effrazione e porto illegale di strumenti atti ad offendere.

I fatti si sono svolti in Santhià, nel pieno della notte, quando un privato cittadino, ha contattato il 112 e segnalato la presenza di due soggetti sospetti, intenti ad armeggiare nei pressi della sua auto, parcheggiata di fronte a casa.

I Carabinieri di Livorno Ferraris, impegnati in servizio perlustrativo nella zona, sono giunti prontamente nel luogo indicato, rinvenendo solamente la vettura, con chiari segni di danneggiamento, senza tuttavia notare alcuna persona nei paraggi. I militari si sono perciò prodigati nelle ricerche dei due soggetti a più ampio raggio, raggiungendoli, a qualche centinaio di metri di distanza, all’interno del cortile di un’abitazione privata.Uno dei due, che si trovava in prossimità del cancello di ingresso della villetta, è stato immediatamente fermato poiché già impossessatosi di una bicicletta che risulterà provento di reato. Il secondo uomo, intento ad asportare un’ulteriore bicicletta ubicata nel cortile interno, si è dato a precipitosa fuga, allontanandosi dalla vista degli operanti.

Lo stesso “fuggitivo”, inopinatamente, pochi minuti più tardi, si è avvicinato alla pattuglia dei Carabinieri, pretendendo la restituzione del proprio cellulare, precedentemente affidato al complice. Riconosciuto dagli operanti come colui che si era dileguato poco prima, l'uomo è stato perquisito e tratto in arresto insieme al complice. Ambedue volti noti e censiti in banca dati delle Forze di Polizia, sono stati trovati in possesso di arnesi atti all’effrazione (una pinza a doppia cremagliera e alcuni grimaldelli), nonché di due coltelli e vari oggetti risultati provento di furto e posti sotto sequestro. Un’accurata ispezione dei luoghi adiacenti alla villetta dove sono stati fermati i due individui, svolta nell’immediatezza, ha permesso di constatare la presenza di 11 autovetture parcheggiate in zona, oggetto di danneggiamento.

Da alcune di queste sono stati sottratti oggetti personali tra cui degli occhiali di valore. Gli arrestati sono stati quindi condotti alla Casa Circondariale di Vercelli. All'esito del rito di convalida, è stata applicata loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza e l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.Saranno i vari gradi di giudizio a stabilire la responsabilità dei due in relazione ai reati di tentato furto in abitazione, furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di arnesi atti allo scasso che vengono contestati ai due italiani.