Vigliano, grida d'aiuto dalla casa della vicina: una residente avverte i soccorsi

Attimi di preoccupazione a Vigliano Biellese, dove una residente ha sentito le grida disperate della vicina di casa. Preoccupata per le sue condizioni di salute, si è subito messa in contatto con il 112 per segnalare l'accaduto, avvenuto nella prima mattinata di ieri, 22 gennaio. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.

Una volta all'interno dell'abitazione, hanno trovato una donna di 89 anni completamente distesa a terra, sul pavimento di casa. Dalle prime ricostruzioni, sembra proprio che la stessa sia caduta dalla poltrona e non sia più riuscita a rimettersi in piedi. In seguito, è stata assistita dal personale medico. Sul posto anche i Carabinieri.