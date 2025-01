Teatrando nel fine settimana a Lessona con lo spettacolo di Marconi e a Biella con le fiabe

Nel fine settimana s’intrecciano i due lavori che stanno impegnando la compagnia Teatrando in questo periodo. Sabato sera il tour della conferenza-spettacolo di Marconi farà tappa a Lessona. Sabato e domenica pomeriggio nella sede di Biella prosegue invece l’appuntamento con le fiabe dedicato ai bambini.

MARCONI TOUR

Si arricchisce di una nuova data il tour della conferenza-spettacolo “Dall’alta montagna di Oropa – Guglielmo Marconi e il Biellese”, che offre un viaggio di riscoperta, tra fedeltà filologica e ironia, della figura dell’illustre scienziato e inventore, in relazione al suo rapporto con luoghi e personaggi biellesi.

La prossima replica sarà proposta, in collaborazione con la Filodrammatica Lessonese, Sabato 25 gennaio alle 21.00 al Teatro Italia di Lessona, dove martedì è stata presentata anche una matinée per le scuole.

Lo spettacolo propone tre scene interpretate dagli attori di Teatrando, che s’intrecciano a due interventi di approfondimento dei temi trattati, affidate allo storico Danilo Craveia. Pensato per far conoscere capillarmente sul territorio una parte poco nota, o forse volutamente dimenticata, della biografia di Marconi, sta girando nei piccoli teatri dei paesi. Gli appuntamenti proposti finora sono stati tutti molto seguiti e uno nuovo si è aggiunto al programma che prevede ancora quattro tappe: Valdilana (Mosso), Auditorium Gae Aulenti, solo matinée per le scuole (martedì 18 febbraio); Tavigliano, Sala Operaia (venerdì 21 febbraio alle 21.00); Candelo, Sala degli Affreschi del Centro Culturale “Le Rosminiane” (sabato 15 marzo alle 16.30); Masserano, Teatro Comunale (sabato 15 marzo alle 21.00).

Il progetto è sostenuto da un bando della Fondazione Crb e realizzato in collaborazione con i Comuni e le realtà coinvolte. L’ingresso è gratuito e non occorre prenotare.

6° GRAN TOUR DELLE FIABE

Allo Spazio Teatrando a Biella prosegue anche il “6° Gran Tour delle Fiabe”, l’appuntamento dedicato a bambini e famiglie.

Il percorso semi-itinerante, pensato per spettatori a partire dai 4 anni, inizia con l’esplorazione dello spazio che fa da sede alla compagnia. Quest’anno il passaggio in questo luogo magico e sorprendente è più rapido del solito, senza soste prolungate (una decisione presa per ovviare al freddo pungente del periodo) e ispira un gioco a indovinelli che, ideato e condotto da Paolo Zanone, divertirà i piccoli e coinvolgerà i grandi.

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio saranno replicate le “Storie di magia”, scelte e dirette da Simona Romagnoli e già proposte lo scorso fine settimana. Fatine Buone e Maghi Malvagi intervengono con incantesimi e sortilegi nelle classiche storie di fanciulle abbandonate, ragazzi sempliciotti, vecchiette inacidite e rampolli di nobile lignaggio.

Per ciascun appuntamento sono previsti due diversi ingressi a gruppi alle 15.00 e alle 16.15. L’intero percorso dura circa un’ora.