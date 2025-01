Giornata della Memoria 2025: “Quando il CAI espulse gli atleti ebrei”, a Biella il convegno.

Lunedì 27 gennaio, alle ore 21, presso la sede della Sezione di Biella del Club Alpino Italiano in via Pietro Micca 13, si terrà una conferenza del professor Giulio Pavignano in occasione della Giornata della Memoria, a ottant’anni dall’ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz.

Il tema dell'incontro, intitolato «Per soli ariani. Sport ebraico, nazifascismo e Shoah», approfondirà tre aspetti: lo sviluppo dello sport ebraico tra fine Ottocento e anni Trenta; le persecuzioni naziste contro gli atleti ebrei; e la discriminazione fascista nei confronti di sportivi ebrei, con un focus sul ruolo del CAI che, in linea con le altre società sportive, espulse i soci ebrei in linea con le politiche del regime. Lo sport, simbolo di amicizia e competizione, fu trasformato in uno strumento di intolleranza dai regimi totalitari.