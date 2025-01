Vigliano, incontro in Biblioteca per il Giorno della Memoria

Lunedì 27 gennaio, alle 17.30, nella Biblioteca Civica “Aldo Sola”, a Vigliano Biellese, si terrà la commemorazione del “Giorno della Memoria”, in ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

L'Italia ha formalmente istituito la giornata commemorativa, per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto, delle leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista.

Per affrontare il tema, la Biblioteca ospiterà Roberto Merli, specialista in Psichiatria e Psicoterapeuta, nonché Direttore di Struttura Complessa di Psichiatria nell’ASL di Biella fino al dicembre 2022, che ci racconterà come l’ eugenetica, che studia l’evoluzione della “razza” umana, sia stata utilizzata per sostenere il genocidio di massa perpetrato nei campi di concentramento.

Un’occasione per riflettere sull’uso sconsiderato della scienza distorta del nazismo, che si macchiò dei crimini più efferati e scrisse la pagina più oscura della medicina moderna.