Occhieppo Inferiore, in arrivo alle famiglie i contributi con figli iscritti al nido

L'amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore anche quest'anno ha riproposto un contributo economico in favore delle famiglie residenti per la frequenza presso l'asilo nido comunale nel corso dell'anno 2024. In tutto sono 19 quelle che ne hanno presentato richiesta, su 35 iscritte, che si troveranno entro la fine del mese di gennaio un contributo da parte del comune direttamente sul proprio conto corrente.

Tra i requisiti richiesti per essere ammessi al contributo c'erano la residenza nel Comune di Occhieppo Inferiore del bambino e del genitore richiedente; la regolarità nel pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido comunale, e la regolarità del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

A entrare nel dettaglio dell'iniziativa è la sindaca Monica Mosca: "Di queste 19 famiglie, 3 frequentano la primavera, 8 fanno il part time e 8 il full time. Da parte nostra vuole essere un seppur modesto, ma un segno di riconoscimento e attenzione per le famiglie che come amministrazione intendiamo sempre perseguire. Ovvio che chi è iscritto al part time della primavera avendo una retta più bassa avrà un contributo di 100 euro, chi part time invece ma non sezione primavera, avrà un contributo di circa poco meno di 145 euro e coloro che fanno il full time di circa poco meno di 195 euro. Ci auguriamo che sia apprezzato comunque dalle famiglie, perché significa avere qualcosa in più per gestire le spese dei loro figli, oltre chiaramente a tutti i sussidi che già ci sono normalmente".