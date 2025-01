TT Biella sfiora l’en plein: il weekend di campionato termina con 9 vittorie su 10.

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, la seconda giornata del girone di andata dei campionati a squadre, con 7 incontri di campionato: si sono registrati 6 incontri vinti in B2, C2, D1, D2 e D3 (2) e 1 solo incontro persi in D2. Si è inoltre disputato domenica il secondo concentramento di serie C femminile con 3 incontri vinti dal Team del TT Biella, che resta, imbattuto, leader della classifica.

Serie C femminile

Si è giocato domenica, a Oleggio, il secondo concentramento della serie C femminile, che ha visto l’esordio, tra le file del TT Biella, di Greta Barriani. Contro la Sisport, nel primo incontro disputato, le atlete biellesi hanno rischiato più del dovuto; sull’uno a uno, con punto di Lodovica Motta su Fumero e di Guglielmini su Federica Prola, si gioca il doppio: la partita, che potrebbe essere determinante, è a favore delle torinesi, che la spuntano, in cinque set (9/-7-4/8/8) su una Lodovica Motta e una Federica Prola, presentatesi al tavolo senza l’usale concentrazione. L’esito dell’incontro è quindi demandato agli ultimi due singolari; Federica Prola supera la numero due avversaria (-7/7/5/-8/8); quindi, sul due pari, Lodovica Motta chiude vittoriosamente l’incontro battendo, in quattro set, la numero 1 Guglielmini.

Orta è la volta della squadra dell’Enjoy, contro cui esordisce Greta Barriani che gioca, battuta, una partita di singolare e il doppio vincente con Lodovica Motta, sua compagna di classe al Liceo Classico. L’incontro termina con la vittoria per 3 a 1, grazie alla vittoria finale di Lodovica Motta su Potenza. Massarenti completava il team torinese.

Tutto facile, infine, nell’ultimo scontro contro le padrone di casa dell’Oleggio: tre a zero l’esito finale, con punti di Greta Barriani, alla sua prima vittoria in una gara ufficiale, di Federica Prola e del doppio, ancora disputato dalla coppia Greta-Lodovica. Il team di Oleggio era composto da Colombo e Minuz.

Classifica: TT. Biella,14; TT. Gasp Moncalieri A,14; TT. Cus Torino,12; A4 VERZUOLO BENEBANCA,10; TT. OSSOLA 2000 PINK,10; TT. Sisport Black,10; TT. OLEGGIO,6; A4 VERZUOLO ETEA,6; TT. Coumba Freide,4; TT. Gasp Moncalieri B,4; TT. Torino,2; TT. Enjoy 4; TT Olmense PizzePazze da Domenico&Ely,2; TT Olmense Mini Market Cerialdo,0.

Serie B2.

La squadra del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, opposta in casa al Valenza, si riscatta dell’inopinata sconfitta patita all’andata, che aveva concesso agli alessandrini la loro unica vittoria sinora all’attivo. Ai tre punti di capitan Eugenio Panzera, leader indiscusso, si aggiungono quelli di Francesco Gamba e Matteo Passaro che, contro i pronostici, superano il bravo difensore Calabrese. I punti avversari arrivano per mano di Ferrato che si impone a Matteo Passaro, e di Bianco che si riconferma contro un Francesco Gamba in non perfette condizioni fisiche (-9/8/10/-9/10).

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,16; T.T. Mlm Mondovi',14; Luigi Rum Compagnia Unica,12; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,10; Tt Enjoy,8; G.S. G. Regaldi Novara,4; Asd Tt Romagnano,4. T.T. Valenza Kimonoporte,2.

Serie C2.

Nel campionato di C2, rocambolesca è stata la vittoria del team del TT Biella – Biella Legno in quel di Novara, dove i nostri si sono imposti con il punteggio di 5 a 4. Privi dell’influenzato Mattia Noureldin, la squadra, per l’occasione ha schierato Giacomo Cenedese, “salito” dalla D1. All’andata, l’incontro era terminato con un perentorio 5 a 0; però, lo si sapeva, se Novara avesse schierato l’ex coach Adrian Panaite, la faccenda si sarebbe complicata assai. E così, in effetti, è stato: Panaite, portato al quinto set da Giacomo Cenedese, ha conquistato i temuti tre punti, riducendo di molto il margine di manovra dei biellesi. Già al secondo scontro, i lanieri si giocano l’unico jolly a disposizione, con la sconfitta del capitano Luca Lanza per mano di Oglietti, apparso in ottime condizioni di forma. A questo punto, per aggiudicarsi l’intera posta in palio, è d’obbligo vincere tutte le restanti partite. Lodovica Motta aveva battuto all’esordio, in tre set, Sabirov poi sostituito da Giudice, che comunque non crea problemi né a Luca Lanza né a un ottimo Giacomo Cenedese, che, a sua volta, vince con sicurezza anche contro Oglietti. Sul quattro pari, la partita decisiva è tra Lodovica Motta e Oglietti, e qui si assiste ad un vero e proprio “thrilling”. La brava atleta biellese si trova sotto di due set e in svantaggio per 7 a 10 nel terzo, concedendo così ben tre match-point all’avversario; ma Lodovica Motta, giustamente, non ci sta, recupera e vince il set e, poi, anche i due successivi, acclamata da tutta la squadra (-10/-6/10/5/9).

Classifica: Tt. Romagnano,14; Tt. Biella - Legno,14; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,12; Tt. Valenza - Andrew's Style,8; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,2; G.S. G. Regaldi Novara,2; Tt. Novara Hcm,2.

Serie D1.

Bella vittoria anche in D1 per la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini che ha ospitato lo Splendor di Cossato. Pur privi di Giacomo Cendese, Federica Prola, Stefano Erba e Stafano Torrero si rifanno dello scialbo pareggio della gara di andata. Cinque a uno l’esito del match con il punto avversario ottenuto da Pegoraro su Federica Prola. Completavano la formazione cossatese, Furno e Fazzari.

Classifica: Tt. Valenza - Assifour,15; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,12; Tt. Novara A Hcm,12; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,9; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,8; Tt. Novara B Hcm,8;Tt Sisport A,4; Tt. Alessandria,3.

Serie D2.

Nel campionato di D2, a segno anche la formazione del TT Biella - Tintoria Ferraris, capitanata da Marco Ruffanello, impegnata ad Aosta. Autori di una bellissima prestazione, i biellesi vanno a vincere, con il punteggio di 4 a 2, un incontro non facile. Tutti a segno, Andrea Manicotto su Tonin e Rolando (4/-7/8/-7/9), Traian Muscalu su Fiou e Gabriele Marfisi su Romagnoli (9/-8/-6/6/9).

Ancora una battuta di arresto, invece, per l’altra compagine di D2, il team del TT Biella - Pizzeria Giordano, fermata ad Ivrea. Quattro a due l’esito finale con, all’attivo, i soli punti di Michele Motta. Al palo rimangono sia Federico Arno sia Gilberto Rollino. Per gli eporediesi hanno giocato: Rabogliatti, Ferraro, Nicolet e Chiappin.

Classifica: Tt. Romagnano,14; Tt. Pontdonnas,9; Asdtt Ivrea B,9; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,8; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,5; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,5; Coumba Freide T.T. Aosta,4.

Serie D3.

Entrambe sugli allori le squadre che stanno disputando il campionato di D3. La formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza, anch’essa in trasferta ad Aosta, s’impone ai padroni di casa con il punteggio di 4 a 2. Trascinati da un superlativo Gabriele Carisio, autore della doppietta, Luca Rizzo e capitan Federico Villa completano il risultato. I punti dei locali arrivano entrambi per mano di Pera, mentre i suoi compagni, Giglio e Macioce rimangono a bocca asciutta.

Ma la vittoria più bella è stata certamente quella ottenuta dai “ragazzini terribili” della compagine del TT Biella - Barbera Auto; impegnati tra le mura amiche, i piccoli atleti biellesi hanno conquistato la prima storica vittoria di squadra. Qualche punticino qua e là, già era arrivato, ma l’en plein è tutta un’altra faccenda. Opposti al team dell’Enjoy, con un’età media di 51 anni suonati, i tre giovanissimi (10 anni e pochi mesi) hanno compiuto una vera e propria impresa. Due punti di Giacomo Riva, uno di Lorenzo La Porta e uno, finale, di Jacopo Siciliano, accompagnato dal boato dei tifosi; e la vittoria è servita. Hanno difeso i colori enjoyni: Capizzi, Ciobotaru e Lessio.

Classifica: Tt. Romagnano,12; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,9; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,7; Coumba Freide Tt. Aosta,5; Tt. Enjoy Honey Badgers,3; Tt. Biella - Barbera Auto,2.