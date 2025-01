Biella, a Palazzo Gromo Losa serata con Alessandro Bergamini alla scoperta di popoli lontani

Nell’ambito della mostra “Steve McCurry Upland & Icons” il Fotoclub Biella, in collaborazione col Palazzo Gromo Losa srl, ha organizzato una serata fotografica speciale con Alessandro Bergamini, autore pluripremiato che da oltre dieci anni si dedica a documentare l'esistenza di gruppi tribali ed etnie nei luoghi più remoti del mondo, cercando di rivelare la straordinaria diversità culturale e ritrarre queste persone nella loro autentica bellezza.

Bergamini presenterà “Humanity”, un viaggio di scoperta e documentazione delle antiche culture e tradizioni di popoli lontani. Attraverso la fotografia, egli cerca di avvicinare il pubblico a queste realtà, trasmettendo il fascino e la bellezza di etnie e tribù che ancora oggi resistono al cambiamento. L’obiettivo è sensibilizzare e preservare storie e identità culturali che rischiano di scomparire, lasciando una testimonianza visiva e una memoria per le generazioni future.

“Siamo molto felici di questa collaborazione con il Fotoclub Biella, una realtà importante del nostro territorio che riunisce appassionati di fotografia, alcuni dei quali operano ad alto livello, con il fine comune di far conoscere la bellezza di questo straordinario mezzo espressivo – commenta Michele Colombo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Palazzo Gromo Losa srl – nella cornice della mostra di Steve McCurry questa conferenza ci sembra particolarmente interessante e invitiamo tutti gli appassionati di fotografia a partecipare ricordando anche la possibilità di inviare i propri scatti al concorso “in montagna””.

“A nome di tutti i soci del Fotoclub Biella, desideriamo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Palazzo Gromo Losa per l’opportunità di organizzare questa serata con Alessandro Bergamini. – commenta Matteo Cerreia Vioglio presidente del Fotoclub Biella - Siamo onorati di contribuire a un’iniziativa straordinaria come la mostra di Steve McCurry, che celebra la fotografia come potente mezzo espressivo e punto di riferimento culturale. In quest’ottica la presentazione di “Humanity” di Bergamini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, sarà un viaggio affascinante alla scoperta di antiche culture e tradizioni di popoli lontani. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel promuovere la bellezza della fotografia come strumento di dialogo e sensibilizzazione, avvicinando la comunità a temi universali e profondamente umani.”