BMW R1300 GS con cambio ASA, la prova di newsbiella.it FOTO e VIDEO

Il fiore all'occhiello della nuova R1300 GS Adventure è il sistema ASA (Automated Shift Assistant), un cambio servoassistito automatico che elimina la frizione manuale. Il motociclista può scegliere tra due modalità: automatica, per una guida fluida e rilassata, e manuale, per una maggiore reattività, particolarmente apprezzata in off-road. Le cambiate sono rapide e precise, grazie all'integrazione con i parametri di guida, come angolo di piega e modalità impostata (Road, Dynamic) il tutto senza dover lasciare l’acceleratore.