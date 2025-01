Avis, a Biella crescono i donatori ma la raccolta del sangue è in flessione

L'AVIS Comunale di Biella annuncia le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-28, che si terranno il 6 e l'8 febbraio 2025. I seggi saranno aperti in queste date per permettere ai soci donatori di esprimere il proprio voto.

I seggi saranno aperti giovedì 6 febbraio in occasione dell'assemblea annuale a Sandigliano dalle 18.30 alle 20 e riapriranno sabato 8 febbraio dalle 15 alle 17 presso la sede Avis di via Orfanotrofio 35 a Biella. In concomitanza con le elezioni, giovedì 6 febbraio 2025 si svolgerà l'Assemblea annuale presso il Relais Santo Stefano a Sandigliano. Questo incontro rappresenta un momento fondamentale di dialogo tra il Consiglio Direttivo uscente e i soci donatori, durante il quale verranno analizzati i risultati dell'anno appena concluso e del quadriennio che chiude il secondo mandato del presidente Lorenzo Tivelli.

Tutti i donatori iscritti all'AVIS Comunale di Biella sono invitati a partecipare attivamente sia all'Assemblea che alle elezioni, esercitando il proprio diritto di voto e contribuendo così al futuro dell'associazione. Per ulteriori informazioni su come candidarsi o votare, è possibile visitare il sito ufficiale dell'AVIS Biella. Il termine per le candidature è fissato per il 31 gennaio 2025.

Alcuni dati: nel 2024, le donazioni di sangue in Italia hanno mantenuto una stabilità generale rispetto agli anni precedenti, ma anche alcune criticità che richiedono attenzione. Anche a Biella la situazione è rimasta stabile con un aumento nella raccolta di sacche di plasma e una flessione nella raccolta del sangue. Crescono ancora i donatori che superano i 3800 iscritti con circa 150 nuove iscrizioni nel 2024. L'Italia ha continuato a garantire la copertura del fabbisogno nazionale di globuli rossi, nonostante una distribuzione territoriale non uniforme che richiede trasferimenti interregionali.

La raccolta di plasma ha registrato un incremento del 3% a livello nazionale e anche in Piemonte è partito il progetto dell'unità di raccolta mobile. La segreteria biellese di Avis, in stretta collaborazione con il Servizio Trasfusionale dell'ASL di Biella e supportata da una risorsa aggiuntiva di Servizio Civile, continua l'attività di organizzazione e di coordinamento dei volontari ed è pronta a fornire informazioni a quanti interessati ad avvicinarsi al mondo della donazione.