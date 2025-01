SPORT |

Nuoto, In Sport Rane Rosse è 7° nell'Endurance di Torino: ecco i risultati degli atleti

Inizio di 2025 positivo per il team nuoto In Sport Rane Rosse di Biella e Crescentino. La squadra allenata dai tecnici Riccardo Mosca e Chiara Ferraris ha conquistato un buon settimo posto all’Endurance Meeting Open di Torino, ospitato dal palazzo del nuoto sabato 11 e domenica 12 gennaio. Assente Pietro Remorini, che ha ripreso ad allenarsi dopo lo stop di dicembre, le Rane Rosse hanno affrontato l’impegno senza particolari velleità di classifica, con l’unico obiettivo di riprendere confidenza con le gare dopo il duro periodo di allenamenti a cavallo tra 2024 e 2025. Tutti i podi e le finali conquistate dal team. Alessandro Raichert grande protagonista di giornata con la vittoria nei 200 delfino e il terzo posto nei 200 stile libero ragazzi. Podio bis anche per Alice Senta prima nei 200 dorso e terza nei 200 misti juniores. Sofia Pranio prima nei 200 misti ragazze, Giorgia Caneparo seconda nei 200 delfino ragazze, Maria Pranio seconda nei 200 dorso e terza bei 200 misti ragazze, Viola Fileccia terza nei 200 rana juniores, Angelica Fassiola terza nei 400 misti e ottava nei 200 misti ragazze. Fabio Dal Molin ottavo nella finale dei 200 delfino juniores, 200 dorso ragazze a tinte In Sport con Carlotta Basile, Iris Zanero e Lara Boin quinta, sesta e settima, Anna Tomei quarta negli 800 stile libero ragazze, Leonardo Picariello quinti nei 200 rana ragazzi, Sofia Puerari ottava nei 200 rana ragazze, Mia Murru sesta nei 200 rana ragazze, Ludovica Morbelli sesta nei 200 rana juniores, Edoardo Trivero Boli sesto nei 200 misti ragazzi, Gabriela Magda Baietto sesta nei 200 misti ragazze. Prossimi impegni agonistici per i team Rane Rosse di Biella e Crescentino saranno il 25 e 26 febbraio con la Coppa Los Angeles Piemonte, l’8 e 9 febbraio con la Coppa Los Angeles Lombardia, dal 14 al 16 febbraio il Trofeo Swim To a Torino.

c. s. In Sport Rane Rosse g. c.