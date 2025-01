Infortuni Mortali sul Lavoro: Piemonte in zona gialla, Biella tra le più sicure

Tra gennaio e novembre 2024, l’Italia ha registrato oltre 1.000 vittime sul lavoro, con un aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering a partire dai dati ufficiali INAIL aggiornati al 30 novembre 2024, risulta come una delle province con i dati meno allarmanti all’interno di un contesto drammatico, dove dal 1 gennaio al 30 novembre 2024, non si sono infatti verificati infortuni mortali sul lavoro. Questo risultato colloca la provincia al 105° posto su scala nazionale con Enna e Pistoia, per indice di incidenza, una posizione che riflette una particolare attenzione rivolta alla sicurezza dei lavoratori.