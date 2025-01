Pulizia della strade, attenzione alla viabilità in città

Il Comune di Biella ha previsto nei prossimi giorni operazioni di pulizia e lavaggio delle strade e piccoli interventi di manutenzione segnaletica lungo le stesse. A questo proposito ha ravvisato la necessità di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, in tutte le vie e piazze della Città che sono interessate dalla pulizia.

Attenzione dunque ai cartelli che saranno posati in città nei prossimi giorni, in quanto saranno previsti divieto di sosta e il limite dei 30 km/h, nel tratto e per la temporalità stabilita nelle vie interessate.

L'ordinanza che dispone le limitazioni di traffico diverrà esecutiva con la posa della prescritta segnaletica. Spetterà alla Polizia Municipale ed agli Organi Competenti il compito di disporre per la necessaria osservanza.