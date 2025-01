A Candelo nasce l’Associazione di Promozione Sociale Mares

Nasce l’Associazione di Promozione Sociale Mares: un nuovo spazio per costruire insieme eventi culturali. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 2 febbraio, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede operativa in via Libertà 44, a Candelo.

Sarà un’importante occasione per presentare il programma 2025 dell’associazione alla comunità locale, creare un momento di incontro e dialogo e gettare le basi per future collaborazioni con le amministrazioni del territorio. L’obiettivo principale della giornata è conoscersi, condividere idee, visioni e avviare percorsi comuni che possano contribuire al benessere sociale e culturale del territorio.

“Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i valori, le finalità e i progetti che l’Associazione Mares intende sviluppare, con uno spazio dedicato per proposte e confronti costruttivi – spiegano - Siamo convinti che l’unione e la condivisione siano fondamentali per costruire una rete solida e inclusiva, capace di affrontare le sfide del nostro tempo. Per questo motivo, invitiamo associazioni, enti, realtà locali e tutti coloro che desiderano contribuire a un progetto di crescita comune a partecipare all’evento inaugurale”.