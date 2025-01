Giornata per il contrasto alle mafie, la Regione celebra le Forze dell’Ordine.

In Piemonte si celebra oggi il "16 Gennaio - Giornata regionale della Gratitudine alle Forze dell’Ordine per il contrasto alle Mafie" anniversario dell'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

La Giornata, istituita nel 2023 dal Consiglio Regionale su iniziativa dell'assessore della Regione Piemonte con delega al contrasto delle mafie Maurizio Marrone, raccoglie lo spunto arrivato dal premier Giorgia Meloni all'indomani dell'arresto di Messina Denaro, ed è finanziata con un capitolo di bilancio ad hoc per sostenere le iniziative dei comuni piemontesi. I comuni quest'anno vincitori del bando sono stati Carmagnola, Chivasso, Crevaldossola, Cuorgnè, Giaveno, Leinì e Torino.

Alle celebrazioni di questa mattina hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, presente in Sala Rossa a Torino, e l'assessore al contrasto alle mafie Maurizio Marrone, presente a Carmagnola.

“La Regione Piemonte ha voluto istituire la giornata della gratitudine e l’ha fatto non in un giorno qualsiasi, ma nella giornata di anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, un boss simbolo della mafia, arrestato grazie ad anni di indagini di magistratura e forze dell’ordine a cui noi oggi rivolgiamo la nostra gratitudine per il grande lavoro che in questo paese si fa ogni giorno contro la mafia e per la garanzia della legalità. Questa è la giornata in cui hanno vinto lo Stato e la Costituzione italiana e nella quale abbiamo il dovere di celebrare il sacrificio di chi dedicata al propria vita alla difesa delle leggi e al contrasto al crimine” ha dichiarato il presidente Alberto Cirio.

"La guerra contro le mafie registra caduti e vittime tra i servitori dello Stato e tra i cittadini onesti, ma fortunatamente anche successi delle forze dell’ordine contro i capi di ndrine e cosche. Per questa ragione il Piemonte vanta l’orgoglio di essere la prima regione italiana ad aver istituito, accanto a politiche antimafia attive come i fondi per il recupero sociale degli immobili confiscati o il contrasto all’usura, anche una giornata di festa in una data simbolica per ringraziare gli uomini e le donne in divisa che combattono le infiltrazioni della malavita organizzata nel nostro territorio" ha dichiarato l'assessore al contrasto delle mafie Maurizio Marrone.

All'evento organizzato dal Comune di Carmagnola, presso l'Istituto Baldessano Roccati, hanno partecipato l'On. Andrea Delmastro - Sottosegretario di Stato - Ministero della Giustizia, Paolo Toso - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Raffaella Attianese - Vice Prefetto di Torino, Loredana Cesare - Commissario capo Polizia di Stato, Maggiore Filippo Giordano - Comandante GICO della Guardia di Finanza, Maggiore Mario Amengoni - Comandante della compagnia Carabinieri di Moncalieri, Ivana Gaveglio Sindaco del Comune di Carmagnola; Maurizio Marrone - Assessore della Regione Piemonte con delega al contrasto delle mafie, la Dott.sa Maria Enrica Cavallari Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Baldessano Roccati" e il il Vicesindaco di Carmagnola Alessandro Cammarata, per anni sotto scorta per le minacce ricevute da parte della criminalità organizzata.

All'evento organizzato dal Comune di Torino, presso la Sala Rossa del Consiglio Comunale, hanno partecipato Maria Grazia Grippo - Presidente del Consiglio Comunale di Torino, Stefano Lo Russo - Sindaco del Comune di Torino, Alberto Cirio - Presidente della Regione Piemonte, Giovanni Bombardieri - Procuratore della Repubblica, Silvia Cisotto - “Un Sogno per tutti”, oltre alle Scuole primarie e secondarie partecipanti al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Torino e le Associazioni e i rappresentanti delle amministrazioni e delle forze dell’ordine.

Per le celebrazioni si sono svolti eventi e incontri anche nelle scuole anche nei comuni di Chivasso, Crevaldossola, Cuorgnè, Giaveno e Leinì.