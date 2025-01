Dal Nord-ovest: così il macellaio di Rivoli ha ucciso Maria, per poi togliersi la vita VIDEO

Una persona a cui piaceva chiacchierare, si ricordava tutto e gli piaceva raccontarlo a chi incontrava sulla sua strada. Energica, con il suo carattere forte, che in questa zona alla periferia di Rivoli conoscevano in tanti. Soprattutto per l’attività da macellaio in via Sestriere, chiusa dal 2009. Stessa via in cui per anni ha gestito anche un bar tabacchi. Dall’altra lei, persona riservata, in pochi la conoscevano qui in via Po, teatro dell’ennesimo femminicidio, consumatosi al quinto piano del civico 8, in un normale pomeriggio di metà gennaio.

Terzo caso simile nell'ultimo mese

Rivoli è la città dove ha sempre vissuto Emilio Martini, 85 anni, mentre la vittima Maria Porumbescu, 57enne, era originaria della Romania. Un altro femminicidio-suicidio dopo quelli di Castellamonte e Moncalieri della fine del 2024. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe preso un fucile da caccia, di cui i vicini non ne conoscevano il possesso, e avrebbe sparato alla donna che da qualche tempo viveva in quell’alloggio. Poi, dopo il gesto irreparabile, Martini si toglie la vita.

L’arma, dalle prime ricostruzioni, era regolarmente detenuta. Martini era vedovo da qualche tempo ed era padre della figlia Elena.

Quel litigio nei primi giorni del 2025

Tra Emilio Martini e Maria Porumbescu ci sarebbe stato un litigio all’inizio dell’anno. A dare l’allarme, un passante che, arrivato a prendere l’auto posteggiata sotto lo stabile dove la coppia viveva al quinto piano, ha notato frammenti di vetro sulla sua vettura, insospettito ha chiamato i vigili che hanno successivamente rilevato fori sulle finestre dell’abitazione delle vittime. L'allarme lanciato da un vicino