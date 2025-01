Treni: la tratta Biella-Novara non supera l'esame della puntualità

La linea ferroviaria Biella-Novara non supera l'esame della puntualità. I dati raccolti dall'associazione pendolari biellesi, Gruppo Ferrovie Biellesi e da Co.M.I.S. (Coordinamento per la mobilità integrata e sostenibile) confermano il livello di criticità delle tratte ferroviarie sul territorio.

Nella tratta Biella-Santhià il 91,16% dei treni sono risultati puntuali: picchi negativi sono stati registrati nella prima e terza settimana di novembre; successivamente c’è stato un ritorno a livelli buoni di puntualità. I treni monitorati sono stati 1494 (ovvero il 100 per cento di quelli circolati), 58 hanno avuto ritardi tra i 5-15 minuti e 24 oltre 15 minuti). In totale sono state soppresse 50 corse. Il giorno peggiore è stato il 24 novembre, con un ritardo medio di 13 minuti. Sono stati totalizzati, complessivamente, 1812 minuti di ritardo, pari a circa 30 ore.

Nella tratta Biella-Novara solo il 72,30% dei treni è arrivato in orario. Si tratta di un dato notevolmente critico, pressoché invariato rispetto al bimestre precedente. In questo caso il picco fortemente negativo si è avuto la seconda settimana di dicembre con solo il 55,32% di treni puntuali. I treni monitorati sono stati 1574 (100 per cento di quelli circolati). Di questi, 302 convogli sono arrivati a destinazione con ritardi tra i 5 e i 15 minuti, 74 superiori a 15 minuti. Sono state soppresse 59 corse e 1 ha subito limitazioni di percorso. Il giorno peggiore è stato il 21 novembre, con un ritardo medio di 17,7 minuti.

Nel complesso sono stati totalizzati 5945 minuti di ritardo, pari a circa 99 ore.

Nella tratta Biella-Torino la puntualità si è attestata al 68,12%. Si tratta di un forte peggioramento rispetto al bimestre precedente (-9,15%). Sono stati monitorati 160 treni (il 100 per cento di quelli monitorati). 39 treni sono arrivati a destinazione con ritardi tra i 5 e i 15 minuti, 4 con ritardi superiori a 15 minuti, 5 soppressioni e 3 mezzi che hanno subito una limitazione di percorso. Il giorno peggiore è stato il 29 novembre, con un ritardo medio di 14,5 minuti. Complessivamente sono stati totalizzati 560 minuti di ritardo, pari a circa 9 ore.

Analizzando nel dettaglio i dati puntuali sulla puntualità nel bimestre novembre-dicembre 2024, emerge infine che il treno 11636 della linea Biella-Novara è tra i più problematici, con ritardi frequenti (fino a 62 minuti il 2 gennaio 2025). Simili criticità sono state registrate anche per altri convogli, come il 11605 (ritardo massimo accumulato di 34 minuti il 13 dicembre 2024), il 11623 (ritardo massimo di 44 minuti il 6 novembre 2024) e il 11633 (ritardo massimo di 15 minuti il 21 novembre 2024).