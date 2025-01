Un altro incendio a Campiglia Cervo, a fuoco una rimessa vicina alla Provinciale FOTO e VIDEO

Un altro incendio è scoppiato nel comune di Campiglia Cervo. Stavolta si è verificato all'interno di una rimessa adiacente ad un'abitazione.

L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, 14 gennaio. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza del rustico, situato a pochi passi dalla Provinciale.

Per questo, il traffico è stato interrotto e deviato verso altre direzioni. L'invito del Comune è di non spostarsi dalle proprie abitazioni fino al termine dell'intervento. Non sono note, al momento, le cause del rogo.