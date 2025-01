Funivie Oropa, piazza Vittorio Veneto e aree mercatali tra i temi in discussione in consiglio comunale a Biella

Il Consiglio Comunale di Biella tornerà a riunirsi a palazzo Oropa domani, martedì 14 gennaio, a partire dalle 15.

Cinque i punti all’ordine del giorno: 1. comunicazione proclamazione degli eletti nel consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi; 2. commercio e attività produttive - suap approvazione modifiche inerenti al regolamento aree mercatali; 3 servizio manutenzione approvazione regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di lavori comportanti la manomissione e ripristino del suolo pubblico; 4 mozione – istituzione servizio navetta per i bambini iscritti all’a.p.s. “bambini al centro” e per i bambini del quartiere; 5 mozione - revoca deliberazione di giunta per l’alienazione dell’albergo diurno

Al termine saranno discusse interrogazioni che hanno come tema seguirà discussione delle seguenti interrogazioni: 1. politiche contro la marginalità del Movimento 5 stelle Partito Democratico - costruiamo biella; nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’asilo infantile di Biella Vandorno del Partito Democratico Movimento 5 stelle Biella c’è; organizzazione dei lavori del consiglio comunale, del Partito Democratico sindaco; strategia dell’amministrazione del comune di Biella circa: portare biella fuori dall’isolamento, quota 50.000 e contrattazione con agenzia per la mobilità piemontese a firma di Biella c’è Movimento 5 Stelle Partito Democratico e funivie Oropa che verrà presentata da Biella c’è Movimento 5 Stelle Partito Democratico, infine 6. piazza Vittorio Veneto di Biella c’è Partito Democratico Movimento 5 stelle.