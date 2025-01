Graglia, pullman coinvolto in un sinistro, illesi i 20 passeggeri, foto archivio

Scontro nella giornata di ieri a Graglia tra un furgoncino e un pullman sul quale viaggiavano 20 passeggeri che fortunatamente sono rimasti tutti illesi.

Il sinistro si è verificato in strada Provinciale Valle Elvo, all'altezza della casa di riposo. Al volante del furgoncino c'era un 48enne di Graglia, mentre l'autista del bus era un 41enne.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che si sono occupati subito della viabilità, dato che i mezzi non marcianti sono rimasti fermi in mezzo alla rotonda creando intralcio alla circolazione, quindi dei rilievi per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.