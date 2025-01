Candelo piange Luca Lambo "Gufo" mancato a 44 anni. Gli amici: "Ti ricorderemo con affetto"

"Fai buon viaggio Luca...la tua bontà e l'educazione hanno fatto di te un buon amico", "Ti ricorderemo tutti con grande affetto ciao luca (gufo)", "Manchi già!", "Sarai sempre nel mio cuore", sono solo alcune delle testimonianze di affetto di amici e conoscenti di Luca Lambo, morto oggi 13 gennaio all'ospedale di Biella all'età di 44 anni.

Luca abitava a Candelo ed era molto conosciuto in paese. "Era della nostra generazione, che non guardava tanto i telefonini, ci si trovava in piazza, ci si divertiva stando tutti assieme, era uno di noi, un po' un personaggio! ci mancherà", è il commento di tante persone che lo conoscevano.

Luca "Gufo" come lo chiamavano tutti, lascia la mamma Incoranata "Renata" Pennacchia, la sorella Elena con Paolo, nipoti e parenti tutti.

I funerali affidati all'impresa Caldera saranno celebrati in data da destinarsi.