Pediatri a disposizione per i bimbi il sabato a Vigliano

Il Punto di Assistenza Pediatrica territoriale (PAPT) è un Ambulatorio ad accesso libero svolto dai Pediatri di Famiglia con il supporto infermieristico dell’ASL BI per la patologia acuta (escluse emergenze/urgenze). È stato rinnovato per tutto il 2025 e sarà attivo presso la sede per i Servizi Socio Sanitari di Vigliano Biellese.

Il servizio è rivolto a tutti i pazienti in età pediatrica, esclusivamente se iscritti ad uno dei Pediatri di Libera Scelta (PLS). I pazienti non iscritti al Pediatra di Libera scelta vengono reindirizzati al Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).