All’Ospedale di Biella un corso teorico-pratico per la gestione delle fratture

Nelle settimane scorse si è tenuto presso l’Ospedale di Biella un “Corso teorico-pratico per personale di sala operatoria: la gestione delle fratture”. Si è trattato di una giornata di formazione dedicata agli strumentisti di sala operatoria traumatologica, in cui sono state approfondite le pratiche chirurgiche e gli aspetti pratici procedurali direttamente correlati alla strumentazione utilizzata dall’operatore nell’ambito del generale trattamento delle fratture.

Oltre ad alcuni discenti dell’Ospedale di Biella, hanno preso parte al corso strumentisti provenienti da Ospedali piemontesi e valdostani: in particolare, dai presidi ospedalieri torinesi CTO, Regina Margherita e San Giovanni Bosco, e dall’Ospedale regionale "Umberto Parini" di Aosta.

Il corso, giunto alla sua quarta edizione, si tiene ad anni alterni tra il CTO di Torino e l’Ospedale di Biella e rappresenta un’importante occasione di crescita per i partecipanti che si traduce in un valore aggiunto per tutta l’équipe chirurgica: permette infatti di incrementare l’efficienza in sala operatoria, la standardizzazione delle procedure e di conseguenza influenza positivamente i risultati finali in termini di risultati clinici per il paziente.

Il corso si è svolto con una parte di lezioni teoriche sui principi dell’osteosintesi, ovvero le procedura di fissazione dei segmenti ossei di una frattura; successivamente, i partecipanti hanno avuto modo di eseguire diverse esercitazioni pratiche su modelli plastici di lesioni scheletriche, utilizzando la strumentazione reale che si impiega correntemente in sala operatoria, incentrate sul posizionamento di viti, placche e chiodi elastici.

I docenti e ideatori del corso sono Walter Daghino, Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia ASL BI e Alessandro Aprato, Responsabile dell’Ortopedia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita. Tra i docenti dell’edizione 2024 e tutor nelle attività di esercitazione pratica, gli Ortopedici e Traumatologi:

• Nicola Piras, Ospedale di Biella;

• Simone Silva, Ospedale di Biella;

• Andrea Audisio, Ospedale Regina Margherita di Torino;

• Carmelo Giudice, Ospedale Regina Margherita di Torino.

“Sono particolarmente fiero di questa iniziativa, ormai arrivata al quarto appuntamento, che permette di coinvolgere una parte fondamentale dell’équipe chirurgica quale sono gli strumentisti, che svolgono un ruolo chiave nel percorso che influenza il risultato degli interventi in traumatologia - ha commentato il Dottor Walter Daghino - i positivi riscontri avuti da tutti i partecipanti ai tavoli delle esercitazioni e nelle partecipate discussioni rappresentano un forte stimolo per me e per il Prof. Aprato, con cui abbiamo condiviso ideazione e realizzazione di questa iniziativa, per continuare con questa strategia, che si è rivelata vincente, anche per le edizioni che verranno”.