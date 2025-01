Velivolo atterra in un campo a Ronsecco: salvi i due occupanti FOTO

Veivolo in panne in un campo sulla SP01 a Ronsecco, intervengono i vigili del fuoco.

E' successo pggi pomeriggio, sabato 11 gennaio. La squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta dopo le 16.30 sulla Sp 1 nel territorio di Ronsecco per un incidente aereo. Per fortuna senza feriti gravi.

Il veicolo che stava effettuando delle manovre di addestramento è atterrato in un campo senza causare danni a persone o cose.

All' arrivo della squadra dei Vigili del fuoco i due occupanti era già fuori dall' abitacolo in buono stato visivo, l'intervento ha permesso la messa in sicurezza di tutto lo scenario di intervento.