Rally & Co presenta il pranzo sociale: dai successi del 2024 ai buoni propositi per la nuova stagione.

La scuderia Rally & Co si prepara a celebrare la fine della stagione 2024 con un pranzo sociale che unirà equipaggi e sostenitori in un momento di condivisione e convivialità. L’evento si terrà domenica 19 gennaio presso il ristorante "Lo Scricciolo", situato in Frazione Orbello di Villa del Bosco.

A partire dalle ore 12, i partecipanti potranno scambiarsi gli auguri per il nuovo anno e gustare un ricco pranzo, ripercorrendo imprese e successi dell’anno trascorso e discutere i buoni propositi per la stagione a venire.