"Il modello formativo dell'esperienza scout", un convegno a Biella

"Il modello formativo dell'esperienza scout", è il titolo del convegno in programma sabato 18 a Biella, in via Seminari organizzato da UCID Biella.

L'evento riguarda il problema formativo, ed è rivolto a tutti i giovani, alle famiglie, al mondo della scuola, delle istituzioni ed è aperto a tutti coloro che hanno a cuore questo elemento basilare per il nostro futuro.

L'inizio dei lavori è previsto alle 9,30. Tra i relatori ci saranno Piero Gavinelli ex capo scout AGESCI Italia; Roberta Bacchi e Simone Donati ex scout e Raffaella Miori preside del Bona.

La conclusione è prevista intorno alle 12,30.