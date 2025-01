Venerdì, nuove mobilitazioni: treni, bus e scuola a rischio

Nel 2024 gli scioperi sono stati ben 622 scioperi. E ora si ricomincia. Venerdì 10 gennaio sono a rischio treni, bus e scuola a rischio.

Venerdì si fermano i ferrovieri dei Cobas Lavoro Privato e del Coordinamento Ferrovieri e dell'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi e 4 ore, con diverse modalità da città a città, chi aderisce al sindacato Confail Fasa.

Che dire della scuola? Il sindacato CSLE ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata per tutto il personale della scuola. Pertanto le scuole comunicano che non sono garantite l'assistenza e il normale svolgimento delle lezioni. Per questo motivo si pregano i genitori /tutori di accertarsi all’ingresso dell’effettiva presenza dei docenti in orario.