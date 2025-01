Castelletto Cervo indicazioni utili per segnalare i guasti all'illuminazione pubblica

Utilizza la app "enel X YoUrban"



Nella segnalazione deve essere indicato il numero del palo (applicato ad ogni palo a circa 2 metri da terra) e il tipo di guasto (es. lampione spento, lampione acceso anche di giorno, ecc.).

Anche se il guasto riguarda più lampioni, vanno indicati tutti i numeri dei pali, a meno che non si tratti di un guasto che interessa un'intera via o più vie, nel qual caso è sufficiente indicare il nome esatto della via e la frazione/località.



La segnalazione effettuata dal cittadino viene registrata allo stesso modo e ha la stessa efficacia di quella effettuata dagli uffici comunali.



Tempi di riparazione

Il guasto deve essere riparato entro 3 giorni lavorativi dalla prima segnalazione (salvo casi di particolare complessità). Considerando un margine ulteriore, qualora il guasto non sia riparato entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione i cittadini che lo hanno segnalato possono rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune per una verifica ed eventuale sollecito.