Candelo, aliquote IRPEF e IMU invariate: fra le novità in consiglio l'introduzione dell'imposta di soggiorno

Si è svolto nelle scorse settimane il Consiglio Comunale di Candelo e durante la seduta è stata deliberata l'adesione all’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Piemonte” che potrà fungere da rete fra i borghi piemontesi facilitando la sinergia e rafforzando il valore a livello nazionale del territorio.

È stata anche rinnovata la destinazione di una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria ad interventi relativi agli edifici di culto. Invariate le aliquote IRPEF e IMU; si è intervenuto sui valori delle fasce ISEE della mensa scolastica agevolando le fasce più basse in accordo con le organizzazione sindacali a valere già sull'anno scolastico 2024/25. “In un contesto come l'attuale di aumenti diffusi anche riuscire a sostenere un bilancio senza applicare aumenti risulta essere già un risultato – spiega il capogruppo di Candelo nel Cuore Erika Vallera - Inoltre, in risposta alle sollecitazioni ad una diminuzione delle aliquote, sindaco ed assessore alle finanze hanno evidenziato come una riduzione di pochissimi euro comporterebbe un vuoto per le casse di parecchie migliaia di euro”.

L'assessore Lorena Valla ha poi proseguito con la presentazione dell'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 ed ha illustrato il bilancio di Previsione 2025/27. Fra le novità l'introduzione dell'imposta di soggiorno. "Un bilancio fatto su spese incomprimibili - come ha sottolineato l'assessore alle finanze - che tuttavia, seppur fra molte difficoltà, ha permesso di non aumentare le tariffe."

Si è finalmente potuto procedere alla nomina dei membri della Commissione Comunale Bilancio, Finanze e Programmazione che vede per la maggioranza i consiglieri Valeria Maffeo, Daniela Onestà e Sebastiano Marino mentre per le minoranze Pizzi e Tosin. Formate anche la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corti d’Assise e Corti d’Assise d’Appello con Selena Minuzzo e Sergio Tosin. Nominata la Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e Foreste con Michele Ansermino e Alessandro Pizzi. Nominata infine anche la Commissione Comunale Sviluppo e tutela del territorio: Grande viabilità, Ricetto, Pianificazione, Urbanistica (nuovo PRGC, PAI, zonizzazione acustica) con le consigliere Erika Vallera, Daniela Onestà e Valeria Maffeo per la maggioranza e con Pizzi e Ghirardelli per le minoranze.

Infine approvata la III tranche dell'aumento di capitale sociale per Seab Società Ecologica Area Biellese S.p.A. restando fermi agli importi di quote già deliberate in precedenza. Inoltre, è stata completata anche la composizione della Commissione Mensa che vede per la maggioranza Alberto Pizzoglio e per la minoranza la consigliera Veronese.