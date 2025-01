Comunità di Pralungo in lutto per la morte di Francesco Ottino, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 67 anni. Molto conosciuto in paese, è stato apprezzato e stimato muratore. A darne il doloroso annuncio la moglie, assieme ai figli e ai parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato alle 20 di martedì nella chiesa parrocchiale di Sant'Eurosia, a Pralungo. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, alle 10 di mercoledì 8 gennaio.